Riscatto di laurea, online il simulatore INPS

Formule di riscatto di laurea, costo, rate, vantaggi fiscali, chiarimenti su montante contributivo e pensione: online il nuovo simulatore INPS online.

Riscatto laurea agevolato: come calcolare l'assegno INPS 15 Luglio 2021 Online un nuovo servizio INPS per simulare il riscatto di laurea calcolandone i costi e ottenendo indicazioni su rateizzazione, decorrenza pensione e vantaggi fiscali. Tutti i dettagli sono forniti nel messaggio 3080/2021, che presenta lo strumento pensato per andare incontro all’utenza in uno degli ambiti dove è oggi più forte la richiesta di informazioni, in particolare da parte dei più giovani.

=> Calcolo riscatto di laurea online

Il simulatore è consultabile da pc o da dispositivi mobili, smartphone e tablet senza credenziali per entrare, con il seguente percorso dalla home page del sito INPS (www.inps.it): Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Riscatto Laurea – Simulatore. BAsta inserire alcuni dati, rispondendo a specifiche domande: durata del corso di studi, data di iscrizione, data di nascita, genere, situazione lavorativa, data del primo contributo previdenziale accreditato, gestioni INPS, eventuali interruzioni lavorative, retribuzione lorda ultimi 12 mesi.

A questo punto, il sistema stima la pensione che l’utente sta maturando (al momento solo per chi rientra interamente nel sistema di calcolo contributivo, ossia per versamenti successivi al 1996) facendo anche esempi specifici, indicando la possibilità di utilizzare gli anni di studio ai fini previdenziali e con quale formula di riscatto laurea (ordinario, agevolato, inoccupati), con relativo costo dell’operazione, importo delle rate di pagamento, eventuali vantaggi fiscali (in base ai dati inseriti).

Riscatto pensione contributiva: calcolo oneri ed esempi pratici 7 Aprile 2021 Importi e date sono indicativi, si basano sulle informazioni che l’utente inserisce e possono poi differire da quelli reali, che l’INPS calcolerà in base a dati più precisi (contribuzione effettivamente versata, archivi INPS). Il prospetto è interattivo e si può stampare in pdf, fornendo anche le spiegazioni sulla tipologia di pensione che si matura e sul modo in cui viene calcolata (montante contributivo, coefficienti legati all’età). Infine, sono previste alcune FAQ sul riscatto di laurea.

Dopo la simulazione, l’utente può cliccare sul tasto per la presentazione vera e propria della domanda, che richiede autenticazione (ad esempio, con SPID). Nell’area autenticata si può effettuare una simulazione più precisa, perché in questo caso il sistema utilizza i dati presenti nell’archivio dell’Istituto di previdenza.

In un secondo momento sarà implementato il servizio anche per coloro che hanno contributi o anni di corso di studi antecedenti al 1996, che quindi calcolano la pensione con il sistema misto, oppure hanno almeno 18 anni di contributi precedenti al 31 dicembre 1995 e quindi calcolano la pensione con il sistema retributivo per tutti gli anni fino al 2012.