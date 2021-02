Una nuova App INAIL per i cittadini

L'INAIL ha rilasciato una nuova Mobile App per i cittadini, che possono ottenere informazioni e inoltrare richieste, trovare le sedi e consultare le FAQ.

L’INAIL ha reso disponibile una nuova App Mobile pensata per i cittadini, per la gestione delle richieste di informazioni e dei vari servizi online. L’applicazione è già disponibile per iOS e Android, scaricabili dai relativi store. I documenti pubblicati nella sezione Guide e manuali aiutano ad imparare ad utilizzare tutte le funzionalità offerte dalla nuova applicazione dell’INAIL.

Cosa si può fare con la nuova App? Con INAIL risponde si possono inviare richieste di chiarimenti e supporto e con Le mie richieste si può consultare lo stato delle domande inoltrate.

Dal menu dell’applicazione sono poi disponibili anche le FAQ (elenco delle risposte alle domande più frequenti) ed un’area Sedi, per individuare le strutture INAIL presenti sul territorio, con gli orari di apertura degli sportelli e la possibilità di richiedere indicazioni stradali per raggiungerle. Ci sono poi le sezioni Agenda appuntamenti e Servizi per il lavoratore.

A breve, ulteriori strumenti informativi nelle sezioni Lavoratori e Aziende e nuove funzionalità per gestire gli appuntamenti e per ottenere l’accesso in sede. Sarà possibile anche attivare notifiche push per categorie di utenti in occasione di scadenze o adempimenti.