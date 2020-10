Indennità Covid-19: online domanda unica per il bonus

Attivo il servizio INPS per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori: istruzioni online.

Covid-19: tutti i servizi INPS online 22 Ottobre 2020 Online dal 23 ottobre il servizio INPS per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori:

stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori turismo e stabilimenti termali;

stagionali di settori diversi da turismo e stabilimenti termali;

intermittenti:

autonomi occasionali;

incaricati di vendita a domicilio;

lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;

sette contributi giornalieri nel 2019 e un reddito derivante non superiore a 35.000 euro; lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;

lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

La misura di sostegno economico al reddito, introdotta dal decreto-legge 104/2020, prevede l’erogazione di un bonus onnicomprensivo pari a mille euro.

Chi ha già beneficiato di indennità Covid-19 e rientra nelle categorie indicate, anche a seguito di riesame, non deve presentare nuova domanda perchè il bonus sarà erogato d’ufficio dall’INPS. Coloro che invece non hanno mai presentato una domanda accolta devono inoltrare istanza per l’indennità onnicomprensiva.

Per tutte le indicazioni su accesso alla procedura, compilazione della domanda e funzioni che permettono di controllarne lo stato, l’esito ed il pagamento, è possibile consultare il Tutorial generico, previsto per le altre indennità Covid-19.