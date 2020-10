Covid-19: tutti i servizi INPS online

Guida rapida alle prestazioni INPS erogate a fronte della ricadute economiche e sociali dell’emergenza Covid-19 alle famiglie e ai lavoratori.

Nella sezione Coronavirus: le misure dell’NPS, l’Istituto di previdenza offre indicazioni ai cittadini sulle misure governative previste in relazione all’emergenza Covid, con un focus sulle prestazioni per famiglie e lavoratori. Nelle diverse aree della sezione sono infatti linkate le prestazioni economiche rivolte a famiglie e lavoratori quali:

Congedi parentali, permessi legge n. 104/92 e bonus baby-sitting;

NASPI , DIS-COLL e disoccupazione agricola;

Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;

Indennità per i lavoratori.

Nella nuova area tematica Covid-19: tutti i servizi dell’INPS sono poi raggruppati (e linkati) tutti i Servizi INPS Online predisposti dall’Istituto, in ottemperanza delle disposizioni governative, per fronteggiare i risvolti economici e sociali derivanti dalla pandemia:

Istanza emersione rapporto di lavoro irregolare : per trasmettere le domande di regolarizzazione di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani e comunitari nell’ambito di diversi settori produttivi.

Indennità 600/1000 euro : per accedere alle indennità in favore dei lavoratori, anche autonomi, danneggiati della crisi economica e sociale derivante dalla pandemia.

: per accedere alle indennità in favore dei lavoratori, anche autonomi, danneggiati della crisi economica e sociale derivante dalla pandemia. Indennità COVID-19 per lavoratori domestici : per chiedere l’indennità destinata ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro.

: per chiedere l’indennità destinata ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro. Reddito di Emergenza : per l’accesso al Reddito di Emergenza (ReM) ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica.

: per l’accesso al Reddito di Emergenza (ReM) ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica. Congedi COVID-19 : per accedere ai congedi indennizzati per la cura dei figli minori, continuativamente o frazionatamente, per un massimo di 30 giorni da uno dei genitori, anche alternativamente e in modalità oraria.

: per accedere ai congedi indennizzati per la cura dei figli minori, continuativamente o frazionatamente, per un massimo di 30 giorni da uno dei genitori, anche alternativamente e in modalità oraria. Bonus baby sitting: in alternativa al congedo parentale, con bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

In molti casi si tratta di indennità e prestazioni per i quali non è più possibile fare domanda in virtù di scadenze di legge, ma le procedure consentono di tenere traccia delle proprie istanze INPS, con lo storico delle informazioni scambiate e dei servizi fruiti.

Dopo aver riportato tali servizi nella pagina di benvenuto del sito fino a pochi giorni fa, adesso l’INPS ha dunque spostato e raccolto tali link in un’apposta area tematica. Visita la sezione Covid-19: tutti i servizi dell’INPS