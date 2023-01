PNRR e Transizione Digitale: guida agli obiettivi raggiunti

PSN: attiva l’infrastruttura nazionale in cloud per garantire sicurezza e autonomia tecnologica alle amministrazioni pubbliche e sanitarie del Paese.

PNRR PNRR: il caro prezzi frena i cantieri, obiettivi e fondi 2023 a rischio PNRR, ok alla seconda rata di finanziamenti UE ma il caro materiali rallenta i cantieri e mette a rischio i fondi 2023: nuova cabina di regia.

Agenda Digitale Bonus TV: stop agli sconti dal 12 novembre In scadenza le agevolazioni per la nuova TV digitale, per esaurimento delle risorse disponibili: prenotazione incentivi statali fino al 12 novembre.

Digitale Business Digital Markets Act in vigore: impatto su imprese e consumatori Il Digital Markets Act in vigore da novembre avrà diverse conseguenze per le imprese e per i consumatori: l’analisi dell’esperto, Andrea Boscaro.

Edilizia Costruzioni: cantieri PNRR in ritardo, edilizia a un bivio Osservatorio ANCE sul settore Costruzioni: il traino del PNRR rischia di venire bruciato dal caro materiali senza compensazioni e procedure complesse.