Cronoprogramma PNRR: tempi di attuazione e risorse

La panoramica completa del PNRR: agenda, governance, tempi di attuazione e risorse assegnate in una nuova sintetica brochure del Ministero dell'Economia.

Un quadro d’insieme e una guida al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “Italia Domani”, con il dettaglio completo delle riforme strutturali e degli investimenti per dare slancio all’economia del Paese dopo la crisi Covid e raggiungere una maggiore sostenibilità economica e ambientale. Dall’agenda alla governance, dalle procedure al cronoprogamma, è online il nuovo documento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che offre una fotografia complessiva del Recovery Plan italiano, a partire dagli obiettivi e dalle risorse, passando per le sei missioni del Piano, i settori d’intervento e le tipologie di riforma in programma.

=> Scarica la Guida al PNRR: Agenda, Governance, Attuazione

Cronoprogramma PNRR

PNRR: a che punto siamo con riforme e progetti 24 Settembre 2021 Nella guida è indicato il cronoprogramma dei traguardi e degli obiettivi intermedi, con le stime dell’impatto sull’economia e sull’occupazione. Per quanto riguarda la governance del PNRR, viene indicato il modello organizzativo per l’attuazione e il conseguimento di traguardi e obiettivi. Nel documento viene descritto il ruolo e il funzionamento delle strutture di missione di cui si stanno dotando le Amministrazioni centrali, ed il ruolo delle Regioni e degli Enti territoriali coinvolti.

La seconda parte della guida è dedicata all’attuazione del PNRR con le modalità attuative per ogni categoria d’intervento (opere pubbliche, incentivi per imprese e cittadini, servizi), le procedure di natura finanzia e contabile e gli adeguamenti di tipo organizzativo.

Opere pubbliche nel PNRR

Affidamento lavori,

Esecuzione,

Collaudo,

Rendicontazione spese.

PNRR: gli incentivi per imprese e famiglie 21 Luglio 2021

Incentivi per imprese e cittadini nel PNRR

Anche gli step per l’erogazione degli incentivi sono articolati in quattro passaggi.

Adozione degli atti per la disposizione delle agevolazioni (es. provvedimenti, leggi, ecc.);

Ricezione delle richieste di accesso all’agevolazione prevista secondo requisiti tecnici definiti a livello normativo nelle modalità previste per la tipologia di incentivo (es. credito d’imposta; detrazioni fiscali; ecc.);

Erogazione del sostegno previsto;

Rendicontazione.

Servizi nel PNRR

Affidamento servizio;

Erogazione del servizio;

Verifica esecuzione;

Rendicontazione spese.

Ripartizione risorse

Di seguito, la ripartizione tra le Amministrazioni titolari di interventi delle 420 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, con la suddivisione delle risorse del fondo pari a €2.668.000,00 per l’anno 2021 e a €8.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (ex art.7,c.4,del DL n.80 del 9/06/2021).