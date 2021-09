Il Ministero per l’Innovazione assume: tutte le posizioni aperte

PNRR: direttive per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere pubbliche (PFTE), riferimento per l’affidamento dei lavori.

Opportunità di stage per giovani laureati promossa da Poste Italiane: obiettivo formare esperti nel contrasto delle frodi.

Dal 6 agosto è aperto alle osservazioni degli interessati il nuovo piano di intervento per infrastrutture a banda ultra larga sul territorio nazionale.

Strategie e finanziamenti per la ripresa delle PMI

PMI resilienti all’emergenza Covid ma non basta: le strategie da seguire per la ripresa, sfruttando i finanziamenti in innovazione di NGEU e Recovery Plan.