PNRR: prima gara Consip per la Cybersecurity della PA

Pubblicato il bando di gara per la sicurezza IT nella PA, aperta alle imprese ICT attive nella fornitura e servizi inerenti alla Cybersecurity.

Come previsto dal Piano Triennale dell’informatica della Pubblica Amministrazione, Consip ha pubblicato la prima gara strategica per favorire la sicurezza informatica della PA, per dotarsi dei prodotti e servizi necessari per la realizzazione dei progetti inseriti nel PNRR. La gara “Sicurezza On Premises – strumenti di gestione, protezione email, web e dati” consente alle PA di acquisire prodotti per la gestione degli eventi di sicurezza e degli accessi, per la protezione dei canali email, web e dati.

Si tratta della prima di tre iniziative previste in ambito sicurezza IT, basata su un plafond pari a 135 milioni di euro e finalizzata all’aggiudicazione di un Accordo Quadro con più operatori economici. In base all’accordo, le PA possono avere a disposizione:

prodotti (Security Information and Event Management; Security Orchestration, Automation and Response; Secure Email Gateway; Secure Web Gateway; Database Security; Data Loss Prevention; Privileged Access Management; Web Application Firewall);

(Security Information and Event Management; Security Orchestration, Automation and Response; Secure Email Gateway; Secure Web Gateway; Database Security; Data Loss Prevention; Privileged Access Management; Web Application Firewall); servizi base connessi (installazione e configurazione; formazione e affiancamento; manutenzione; contact center ed help desk; hardening su client; supporto specialistico);

(installazione e configurazione; formazione e affiancamento; manutenzione; contact center ed help desk; hardening su client; supporto specialistico); servizi aggiuntivi (hardening su altri sistemi; data assessment; Privileged Account Assessment; servizi professionali erogati dal vendor; incident response).

Possono partecipare alla gara le imprese che operano nel settore delle forniture e servizi inerenti alla sicurezza ICT: il termine per la ricezione delle offerte è il 19 luglio 2021. È possibile visualizzare la scheda riassuntiva del bando.