Assunzioni nella PA: 10% del turnover per Esperti Digitali

Potenziamento competenze digitali nella Pubblica Amministrazione: concorsi per esperti digitali nella PA centrale e incarichi triennali negli enti locali.

La Pubblica Amministrazione intende assumere esperti digitali. Il Governo sta preparando un decreto legge che prevede l’inserimento di risorse con queste competenze, destinandovi il 10% dei risparmi derivanti da cessazioni del personale.

In base alle anticipazioni di stampa, il provvedimento di legge dovrebbe giungere in Consiglio dei Ministeri nelle prossime settimane.

Fra le nuove figure professionali, che potranno anche essere di livello dirigenziale, trova posto anche il profilo di Esperto in Comunicazione Digitale (ECD), ruolo che comporta una specifica specializzazione nelle nuove tecnologie comunicative.

Previste misure specifiche per gli enti locali, per promuovere l’assunzione di personale esperto in nuove tecnologie e intelligenza artificiale. Comuni, Province e Città Metropolitane potranno destinare il 10% delle risorse del turnover al reclutamento di personale con diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, o di diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), o ancora con diploma di istruzione tecnica superiore. Si prevede di stipulare contratti a termine di tre anni, con l’impegno a trasformarli a tempo indeterminato previa valutazione positiva del servizio prestato.

Le assunzioni nella PA Centrale, invece saranno effettuate tramite concorso, con procedure che saranno stabilite dal Ministero della Funzione Pubblica anche in deroga ai vigenti ordinamenti professionali.