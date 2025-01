Concorso Agenzia Dogane per diplomati: a bando 461 posti

Concorso Agenzia delle Dogane: a bando 461 posti per diplomati funzionari (assistenti amministrativi tributari) da assumere a tempo pieno e indeterminato.

Sono stati portati a 461 gli ingressi programmati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nel 2025 con il nuovo bando destinato ai diplomati e sono stati estesi i termini di adesione per partecipare al bando.

Le Dogane cercano funzionari di area amministrativa e/o tributaria per la preparazione di atti e documenti, per lo svolgimento di operazioni preparatorie, strumentali o di supporto rispetto ad attività tecniche, per la predisposizione di compiti, rendiconti e atti e per la segnalazione agli uffici preposti di eventuali anomalie di funzionamento.

Concorso ADM 2025

Il concorso per l'assunzione di 461 unità si rivolge a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto, da assumere nell'area funzionari come assistenti amministrativi tributari con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Sedi di lavoro

Le sedi di lavoro previste dal bando di riapertura termini del concorso dell’ADM sono dislocate su tutto il territorio nazionale, con 10 posti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano. Per il resto, ecco gli ambiti territoriali:

n. 95 Lombardia

n. 35 Piemonte

n. 40 Liguria

n. 5 Valle d’Aosta

n. 45 Veneto

n. 25 Friuli Venezia Giulia

n. 34 Emilia Romagna

n. 12 Marche

n. 25 Toscana

n. 10 Umbria

n. 35 Lazio

n. 5 Abruzzo

n. 20 Puglia

n. 5 Molise

n. 5 Basilicata

n. 30 Campania

n. 5 Calabria (di cui 2 per Crotone, 1 per Vibo Valentia e 1 per Catanzaro)

n. 5 Sardegna (di cui 2 per Oristano e 2 per Nuoro)

n. 10 Trento

n. 5 Sicilia (di cui 2 per Pantelleria e 2 per Gela)

Requisiti e prove selettive

Tra i requisiti richiesti per accedere alle selezioni, oltre alla maggiore età e al diploma compaiono anche la cittadinanza italiana, l’idoneità fisica allo specifico impiego e il non aver riportato condanne penali.

È prevista una prova selettiva unica che verterà su:

elementi di diritto costituzionale, amministrativo, tributario e dell’Unione europea; principi di economia politica e di contabilità aziendale;

fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi;

accertamento della conoscenza della lingua inglese e utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi;

accertamento delle competenze trasversali specifiche per la figura professionale, come indicate nel bando.

Bando e candidature

Per candidarsi è necessario inviare la propria manifestazione d'interesse entro il 29 gennaio 2025, accedendo al portale InPA tramite SPID, CIE o CNS.

Tutti i dettagli nel testo del bando pubblicato sul sito ADM (dove sono indicate anche le materie d’esame) e sul portale InPA, da cui procedere con le candidature.