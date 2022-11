Contratti Scuola non statale: quali sono e come funzionano

Bando Ministero degli Affari Esteri per docenti da assumere a tempo indeterminato e inserire in posizioni fuori ruolo: scadenza domande 31 ottobre 2022.

Rinnovo Contratto Scuola Materna e Infanzia: aumenti in busta paga e arretrati per gli stipendi tabellari da 80 euro mensili, servizi welfare da 200 euro.

Concorsi Concorso DSGA Scuola 2022: Regolamento in Gazzetta Ufficiale Il decreto del MIUR che detta le regole per l’accesso alla professione di DSGA attraverso concorsi pubblici.

Scuola Supplenze Scuola: niente MAD per i docenti in graduatoria Supplenze Scuola: niente deroga al divieto di invio MAD da parte dei docenti inseriti nelle GPS, arriva la conferma del Ministero dell’Istruzione.

Pubblico Impiego Indennità di continuità didattica ai docenti: requisiti e limiti Per i docenti in servizio in una provincia diversa dalla residenza è prevista l’indennità di continuità didattica, ma è polemica sui requisiti.

Scuola Bonus 500 euro Scuola: Carta Docente 2022/2023 operativa Di nuovo operativa la piattaforma per gestire la Carta del Docente per l’anno scolastico 2022/23 e per il residuo 2021/2022 nel borsellino elettronico.