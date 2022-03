Mobilità docenti, in scadenza le istanze online

Il MIUR avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2022/2023: scadenze e istruzioni per le istanze online

Il Ministero dell’Istruzione avvia le procedure di mobilità nella scuola per il personale docente, educativo e ATA in riferimento all’anno scolastico 2022/2023. L’ordinanza pubblicata il 25 febbraio 2022 si rivolge a tutti i docenti esclusi quelli di religione, per i quali è disponibile un’ordinanza ad hoc.

Mobilità Scuola: scadenza domande online

Le domande di mobilità del personale docente possono essere presentate dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Gli esiti saranno pubblicati il prossimo 17 maggio.

possono essere presentate dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Gli esiti saranno pubblicati il prossimo 17 maggio. Per quanto riguarda il personale educativo , le domande possono essere inoltrate dal 1° al 21 marzo 2022, i cui esiti saranno pubblicati il 17 maggio.

, le domande possono essere inoltrate dal 1° al 21 marzo 2022, i cui esiti saranno pubblicati il 17 maggio. Gli ATA operativi nelle scuole possono inviare le domande dal 9 al 25 marzo 2022, attendendo gli esiti il 27 maggio.

operativi nelle scuole possono inviare le domande dal 9 al 25 marzo 2022, attendendo gli esiti il 27 maggio. Gli insegnanti di religione cattolica, infine, hanno la possibilità di inviare le domande dal 21 marzo al 15 aprile 2022, mentre gli esiti saranno pubblicati il 30 maggio.

Come fare domanda di Mobilità scolastica

Le domande devono essere compilate e inoltrate online attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione, facendo riferimento alla sezione dedicata alle Istanze On line. Per gli insegnanti di religione cattolica è previsto un modello di domanda apposito, disponibile alla voce “Modulistica – Mobilità” del portale ministeriale.

È sempre necessario essere registrati all’area riservata del sito web del MIUR, accedendo con le credenziali SPID o procedendo con la registrazione. Le domande, una volta compilate, possono essere sempre modificate anche se già inoltrate ma solo entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza.

Come compilare la domanda

Per compilare la domanda è possibile utilizzare le guide disponibili all’interno del portale Istanze on line. Questi i passaggi da ricordare:

Compilare/Modificare ogni singola sezione della domanda;

della domanda; Allegare tutta la documentazione utile per la valutazione della domanda;

utile per la valutazione della domanda; Inoltrare la domanda entro il termine previsto dall’ordinanza.

Riferimenti normativi

Sul sito del Ministero dell’Istruzione, è pubblicata una sezione dedicata alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2022/23, con il riepilogo di tutte le scadenze ed i link ai canali per la domanda. Di seguito, anche i riferimenti di legge.