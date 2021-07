Assunzioni PA: verso il nuovo Portale del Reclutamento

Maxi corso-concorso per iscrizione nell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali: i posti a disposizione e i soggetti ammissibili.

PNRR: Ecofin sblocca i primi 25 mld UE per l’Italia

Parte il Recovery Plan italiano: in arrivo tra fine luglio e inizio agosto 25 miliardi per il PNRR: il via libera Ecofin all’Italia e altri 11 Stati UE.