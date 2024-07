Il concordato preventivo introduce una flat tax

Flat tax per agevolare l’adesione alla misura del concordato preventivo biennale: ecco in cosa consiste e chi sono i beneficiari.

Il decreto correttivo della riforma fiscale varato nelle scorse settimane dal Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune novità per il concordato preventivo biennale, ma non basta: il Governo sembra favorevole anche ad accogliere le proposte rese in audizione e volte a rendere lo strumento più appetibile, introducendo una flat tax per le Partite IVA più meritevoli.

Con il fine di agevolare l’adesione alla misura, infatti, si mira a quantificare in modo progressivo l’aliquota impositiva.

Flat tax e concordato preventivo: ipotesi allo studio

L’ipotesi più gettonata sarebbe quella di imporre una tassazione meno onerosa sulla differenza tra reddito dichiarato e quello risultante dal concordato.

In pratica, si applicherebbe una flat tax variabile in base al differenziale tra reddito presuntivo per il 2024 se incrementale rispetto a quello effettivo del 2023 per coloro che sceglieranno il metodo storico per l’acconto di novembre:

10% con punteggio non inferiore a 8,

12% con punteggio compreso tra 6 e 8,

15% con meno di 6.

Ma ci sono anche altre ipotesi: la percentuale fissa da versare potrebbe variare dal 15% prevista per la maggior parte dei contribuenti, fino al 12% per i forfettari e al 4% per le nuove attività.

L’obiettivo finale è comunque quello di attirare i soggetti meno affidabili, portandoli ad un punteggio sempre più alto grazie al vantaggio di una tassazione meno onerosa.

Ultimi correttivi al CPB

Concordato preventivo: nuove esclusioni 21 Giugno 2024 Dopo il varo dello strumento, il Governo ha introdotto alcuni correttivi.

Unaa novità riguarda ad esempio l’impossibilità di accedere al concordato preventivo per i contribuenti in regime forfettario che vi hanno aderito nel 2024, così come per le società e gli enti che nel 2024 sono stati interessati da operazioni di fusione, scissione e conferimento, ma anche per le società di persone e associazioni per le quali siano avvenute modifiche della struttura societaria.