Commercialisti, la polizza sanitaria è gratuita

La Cassa Commercialisti conferma l’accesso gratuito alla polizza sanitaria anche per il 2022 da parte di professionisti e tirocinanti.

Anche per il 2022 i dottori commercialisti e i tirocinanti pre-iscritti alla Cassa potranno beneficiare gratuitamente della copertura assicurativa prevista dalla polizza sanitaria base di Reale Mutua Assicurazioni. Lo comunica la Cassa Dottori Commercialisti, sottolineando come la polizza comprenda anche l’accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance.

Commercialisti: risorse per supporto alla genitorialità 25 Novembre 2021

La Polizza Base, in particolare, prevede una copertura delle spese nei casi di grande intervento chirurgico, grave evento morboso e prestazioni accessorie alle principali. I professionisti possono effettuare un check-up gratuito annuale che comprende sia le analisi di laboratorio sia gli esami specifici da eseguire presso le strutture convenzionate Blue Assistance.

C’è tempo fino al 28 febbraio 2022, inoltre, per sottoscrivere il piano integrativo a condizioni agevolate oppure per estendere la copertura sanitaria al proprio nucleo familiare, comprendendo coniuge, convivente more uxorio e figli senza alcun limite di età con un premio a carico di ciascun assicurato e variabile in base al numero dei familiari.