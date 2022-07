Spese per i premi di assicurazione: guida alle detrazioni fiscali

Spese per premi assicurativi: l'Agenzia delle Entrate chiarisce come funziona la detrazione IRPEF al 19% in dichiarazione dei redditi 2022.

Nella circolare n. 24/2022 dell’Agenzia delle Entrate sono chiariti i termini per portare in detrazione in dichiarazione dei redditi le spese sostenute annualmente per pagare i premi di assicurazione. Vediamo di seguito le istruzioni per le agevolazioni 2022, con i diversi importi spettanti in base alla tipologia di contratto assicurativo e del reddito del dichiarante.

Detrazione premio assicurazione: quando spetta

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei premi relativi a contratti di assicurazione:

sulla vita e contro gli infortuni , stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;

e contro gli , stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000; stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi a oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa, così come quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana purché non sia prevista facoltà di recesso dal contratto.

Detrazioni 730: come e quando si recupera la polizza vita? 16 Giugno 2022 Nel caso di contratti “misti”, che prevedono l’erogazione della prestazione in caso di morte o permanenza in vita alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.

A chi spetta e in quali casi

La detrazione spetta al contribuente se:

egli è contraente e assicurato;

egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;

un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;

egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;

il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Quanto spetta

Per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, la detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a 530 euro .

. Per i premi relativi alle assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave – definita e accertata ai sensi della legge n. 104/1992 – il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a 750 euro .

. Per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, questi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda – nel limite massimo complessivo di 1.291,14 euro – a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto e i contratti rispondano alle caratteristiche individuate con DM Finanze del 22 dicembre 2000.

La detrazione spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, per intero ai titolari di reddito fino a 120mila euro e, ridotta fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito di 240mila euro.