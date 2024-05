Stati Generali dei Commercialisti 2024: professionisti e istituzioni a confronto

Esperti e professionisti a confronto su temi attuali come PNRR, economia, fisco, sostenibilità, crisi d’impresa e compliance normativa antiriciclaggio.

Il 7 maggio si terranno gli Stati Generali dei Commercialisti 2024, evento di rilevanza nazionale organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

La location scelta è la Nuvola di Fuksas, prestigioso centro congressi di Roma.

Il programma dell’evento

Il dibattito prevede un focus sulle possibilità offerte dai finanziamenti del PNRR, l’evoluzione del ruolo del Commercialista e un confronto tra Avvocati, Commercialisti e Notai.

All’evento si parlerà anche di economia e fisco, sostenibilità e crisi d’impresa. Il dibattito prevede interventi dei principali rappresentanti del Governo, della politica e delle istituzioni.

Temi chiave

I lavori si articoleranno in tre tavole rotonde con interventi dei principali rappresentanti del Governo, della politica e delle istituzioni.

Un primo momento sarà dedicato ai finanziamenti del PNRR per approfondire come essi possano contribuire a rendere l’Italia un Paese più attrattivo in un’Europa più solida.

Verrà poi affrontata l’evoluzione della figura del Commercialista, tra nuove certificazioni e responsabilità definite, per chiudere con una sessione di confronto e dibattito tra Avvocati, Commercialisti e Notai, per approfondire le sinergie che queste professioni economico-giuridiche possono mettere a servizio del Paese.

Interventi previsti

Tra gli interventi previsti ci sono quelli di Giorgia Meloni Presidente del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Raffaele Fitto Ministro degli Affari europei, delle politiche di Coesione e del PNRR, Gennaro Sangiuliano Ministro della Cultura, Daniela Santanchè Ministra del Turismo, Carlo Nordio Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto viceministro della Giustizia, Maurizio Leo viceministro dell’Economia e delle Finanze, Massimo Bitonci Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Carolina Lussana Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l’Onorevole Marta Schifone responsabile Professioni di Fratelli d’Italia.

Sono invitati anche Lucia Albano Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze, Carlo Calenda (Azione), Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle), Luigi Marattin (Italia Viva), Antonio Misiani (Partito Democratico), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Partito Democratico) e Antonio Tajani (Forza Italia).

Lotta all’economia sommersa

Uno dei temi delle tavole rotonde sarà l’economia sommersa e il ruolo dei professionisti nel contrasto dell’infiltrazione criminale nel tessuto imprenditoriale. I Commercialisti svolgono un ruolo chiave in questa lotta.

Alavie, per supportare i Commercialisti nella gestione della compliance normativa antiriciclaggio, presenterà un nuovo strumento concepito per valutare il grado di efficienza degli studi.

L’analisi proposta ai professionisti presenti a Roma terrà conto di cinque parametri: il livello di conformità generale dello Studio, le risorse dedicate, le competenze, gli strumenti digitali adottati e il tempo dedicato all’attività antiriciclaggio.