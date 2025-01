Consulenti del Lavoro: bando 2025 in Gazzetta Ufficiale

Bando 2025 di abilitazione per Consulenti del Lavoro, in GU l'avviso ministeriale sull’esame di Stato per esercitare la professione: istruzioni e scadenze.

Il Ministero ha reso noti i dettagli relativi alla sessione 2025 degli esami di Stato per i Consulenti del Lavoro, finalizzati a ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, il relativo bando.

L’esame di abilitazione, obbligatorio per l’iscrizione all’Albo, sarà strutturato in due prove scritte (che si terranno il 28 e il 29 ottobre 2025) e in una prova orale.

Gli scritti verteranno su diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto tributario. Gli orali su: diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario ed elementi di ragioneria (costo del lavoro e formazione del bilancio), diritto privato, pubblico e penale, ordinamento professionale e deontologia.

Le sessioni saranno organizzate presso gli Ispettorati Interregionali del Lavoro e presso gli Ispettorati Territoriali. I candidati, in ogni caso, dovranno sostenere le prove esclusivamente nella Regione o nella Provincia autonoma di residenza anagrafica.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso all’esame di Stato, oltre al titolo di studio (laurea in Giurisprudenza, Scienze economiche e commerciali o in Scienze politiche nei vari indirizzi indicati nel bando, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera d) dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979) è richiesto anche il possesso del certificato di compimento della pratica professionale.

Le domande per accedere all’esame di Stato possono essere inviate in modalità telematica utilizzando l’apposita procedura sul portale dei servizi digitali “Servizi Lavoro” (“Abilitazione CDL”) del Ministero, autenticandosi con SPID o Carte d’Identità elettronica. Il fac-simile è allegato al bando.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata al prossimo 21 luglio 2025.