Nuove regole e garanzie per i rappresentanti fiscali: cosa cambia

Nuove regole per i rappresentanti fiscali: requisiti, garanzie e obblighi definiti dal decreto MEF 2024 per maggiore trasparenza nell’applicazione IVA.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto 9 dicembre 2024 (pubblicato nella G.U. n. 297 del 19 dicembre 2024), che introduce criteri stringenti per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale.

Le nuove regole in vigore dal 19 dicembre mirano a garantire maggiore trasparenza e sicurezza nell’applicazione delle norme IVA.

Requisiti per diventare rappresentante fiscale

Cassetto fiscale delegato per gestire le tasse dei clienti 10 Luglio 2024 Il decreto 9 dicembre 2024 è stato emanato in attuazione dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal D.Lgs. n. 13/2024, per rafforzare la trasparenza e la responsabilità dei rappresentanti fiscali, specialmente in contesti complessi.

Per ricoprire il ruolo di rappresentante fiscale, i candidati devono soddisfare specifici requisiti, rispettando le condizioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto MEF n. 164/1999 e fornendo una garanzia adeguata, calibrata sul numero di soggetti rappresentati.

La garanzia può essere fornita tramite:

cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato,

fideiussione bancaria,

polizza fideiussoria.

Fasce di garanzia: quanto è richiesto ai rappresentanti fiscali

Il decreto stabilisce importi minimi per la garanzia, variabili in base al numero di soggetti rappresentati.

Fino a 9 soggetti : 30.000 euro.

: 30.000 euro. Tra 10 e 50 soggetti : 100.000 euro.

: 100.000 euro. Tra 51 e 100 soggetti : 300.000 euro.

: 300.000 euro. Tra 101 e 1.000 soggetti : 1.000.000 euro.

: 1.000.000 euro. Oltre 1.000 soggetti: 2.000.000 euro.

In caso di aumento del numero di soggetti rappresentati che comporta il passaggio a una fascia superiore, è necessario aggiornare la garanzia e inviare la documentazione aggiornata alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

Durata della garanzia: quanto tempo deve coprire

La garanzia richiesta deve essere valida per almeno 48 mesi a partire dalla data di assunzione del ruolo. Questa durata assicura la copertura di eventuali obbligazioni derivanti dalle norme IVA, offrendo una maggiore tutela fiscale.

Obblighi e responsabilità dei rappresentanti fiscali

Con le nuove regole, il rappresentante fiscale assume obblighi stringenti per garantire il rispetto delle normative IVA. Questo include la gestione delle imposte per conto dei soggetti rappresentati, assicurando la correttezza degli adempimenti fiscali.