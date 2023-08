Laurearsi conviene: discipline e atenei che garantiscono stipendi più alti

La laurea dà accesso a retribuzioni più elevate ma con disparità in base alla disciplina di studio, all’ateneo e all’area geografica: ecco la classifica.

Studiare in Italia rappresenta ancora un buon investimento a lungo termine, tanto che più alto è il livello di istruzione e maggiori sono sia le possibilità di occupazione sia le prospettive di guadagno.

Secondo l’University Report 2023, lo studio annuale dell’Osservatorio JobPricing realizzato in collaborazione con LHH Recruitment Solutions, la laurea permette di accedere a un salario superiore del 45% rispetto a quello di un non laureato, che tradotto in euro significa in media 13 mila di differenza sulla RAL.

A influire sulla maggiore o minore remunerazione, tuttavia sono molteplici fattori: l’ambito di studi intrapreso, l’ateneo frequentato e la localizzazione geografica dell’università.

Il report, infatti, sottolinea come in cima alla classifica delle discipline più remunerative ci siano quelle STEM, mentre i Politecnici e le università private concedono compensi più alti delle università pubbliche. Dal punto di vista geografico, invece, sono gli atenei del Nord a rendere meglio rispetto alle università del Sud.

Lo studio, inoltre, evidenzia come l’investimento in istruzione sia caratterizzato da un payback che si concretizza solo dopo diversi anni, anche in questo caso variando a seconda dell’ateneo e del percorso di studi scelto.

Qui di seguito la classifica degli atenei italiani in base alla RAL media dei laureati, prendendo in considerazione la classe di età 25-34 nell’anno 2022.

Università Commerciale Luigi Bocconi: 35.297 €; Politecnico di Milano: 34.315 €; Politecnico di Torino: 33.244 €; LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli: 33.044 €; Università degli Studi di Roma Tor Vergata: 32.633 €; Università degli Studi di Pavia: 32.527 €; Università Cattolica del Sacro Cuore: 32.507 €; Università degli Studi di Pisa: 32.480 €; Università degli Studi di Trieste: 32.455 €; Università degli Studi di Brescia: 32.321 €; Università degli Studi di Trento: 32.211 €; Università degli Studi Roma Tre : 32.202 €; Università degli Studi di Parma: 32.189 €; Università degli Studi di Genova: 32.151 €; Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: 32.009 €; Università degli Studi di Padova: 31.850 €; Università degli Studi di Milano Bicocca: 31.848 €; Università di Roma La Sapienza: 31.809 €; Università degli Studi di Napoli Federico II: 31.767 €; Università degli Studi di Milano: 31.680 €; Università degli Studi di Firenze : 31.648 €; Università degli Studi di Bergamo: 31.647 €; Alma Mater Studiorum Università di Bologna: 31.596 €; Università degli Studi dell’Aquila: 31.384 €; Università degli Studi di Palermo: 31.373 €; Università degli Studi della Calabria: 31.349 €; Università degli Studi di Ferrara: 31.321 €; Università degli Studi di Torino: 31.239 €; Università Politecnica delle Marche: 31.222 €; Università degli Studi di Udine: 31.214 €; Politecnico di Bari: 31.178 €; Università degli Studi di Messina: 31.119 €; Università degli Studi di Bari: 30.795 €; Università degli Studi di Napoli Parthenope: 30.744 €; Università degli Studi di Catania: 30.694 €; Università degli Studi di Siena: 30.688 €; Università Ca Foscari di Venezia: 30.658 €; Università degli Studi di Verona: 30.650 €; Università degli Studi di Perugia: 29.868 €; Università degli Studi di Cagliari: 28.946 €.