Cassa Commercialisti, contributo 2023: esoneri, importi e scadenze

Importi e scadenze di pagamento 2023 per il contributo annuale dovuto da StP e Professionisti iscritti all’Albo dei Commercialisti.

Resta invariato per il 2023 il contributo annuale previsto per gli iscritti all’Albo e all’Elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, come ha annunciato il Consiglio Nazionale con la recente informativa.

La quota da versare è di 30 euro per i Professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che non abbiano compiuto i 36 anni di età al 31 dicembre 2022. Il contributo annuale dovuto dagli altri iscritti e dalle StP (Società tra Professionisti) ammonta invece a 130 euro.

Commercialisti: in aumento welfare e pensioni 3 Maggio 2022 Previsto invece l’esonero dal pagamento dei contributi minimi soggettivi per i nuovi iscritti con più di 35 anni, nel quinquennio 2022-2026.

Gli iscritti che non effettuano il versamento rischiano la sospensione dall’Albo per morosità. L’informativa ricorda che sono tenuti a versare il contributo anche coloro che chiedono la cancellazione in corso d’anno.

Per il versamento sono previste due rate di pari importo, da versare entro le seguenti scadenze:

entro il 15 maggio 2023;

entro il 15 luglio 2023.