Adecco Phyd Hub: skill lab nel cuore di Milano

Nasce a Milano il nuovo Adecco Phid Hub per la formazione, l’orientamento professionale e il reskilling di studenti e lavoratori.

Formare e valorizzare il capitale umano con focus sulle nuove skill richieste dalla trasformazione che il mercato del lavoro sta vivendo, fortemente orientata al digitale: con questo obiettivo nasce a Milano, in Via Tortona 31, il nuovo Phyd Hub di Adecco, ambizioso progetto dedicato all’upskilling e reskilling di studenti e lavoratori.

Integrandosi con la piattaforma digitale di orientamento professionale phyd.com, lanciata a marzo 2019 nell’ambito del progetto “Ambizione Italia” in collaborazione con Microsoft Italia, l’iniziativa permetterà l’erogazione di percorsi di occupabilità per la comunità dei phyders (composta da studenti, professionisti e imprese) attraverso workshop, incontri con imprenditori, masterclass, talk, assessment in realtà virtuale.

Phyd, che deriva dalla fusione di “phy-sical” e “di-gital”, unisce fisico e digitale rappresentando una palestra professionale che aiuta ad avviare un processo di accrescimento, di maturazione e nutrimento.

Per conoscere i contenuti formativi offerti è necessario registrarsi online alla piattaforma phyd.com. Sono in programma alcuni open days per conoscere il nuovo Phyd Hub e scoprire tutti i servizi attivati, previsti per giovedì 24 e venerdì 25 settembre con accesso previa registrazione online.