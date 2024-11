Affitto con cedolare secca: esentasse la disdetta anticipata del contratto

L’imposta di registro non è dovuta in caso di disdetta anticipata del contratto di affitto in cui tutti i locatori hanno optato per la cedolare secca.

Non è sempre necessario versare l’imposta di registro per comunicare all’Agenzia delle Entrate la risoluzione anticipata di un contratto di affitto: per chi opta per il regime fiscale della cedolare secca, infatti, non è previsto il pagamento di alcun importo.

Cedolare secca affitti: guida alle regole 6 Novembre 2024

Tra le imposte sostituite dalla cedolare secca, lo ricordiamo, rientrano infatti anche l’imposta di registro richiesta per le risoluzioni e per le proroghe dei contratti.

Come precisa il Fisco, per beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro in caso di recesso anticipato dal contratto di locazione, serve che tutti i locatori abbiano optato per il regime della cedolare secca.

È anche importante che alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità che si riferisce alla cedolare secca, o che venga esercitata l’opzione per il periodo relativo all’eventuale proroga.