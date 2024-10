Aziende agricole sospese per lavoro a termine

Rinviata al 16 dicembre la scadenza relativa al pagamento dei contributi del primo trimestre 2024 per i datori di lavoro agricoli delle zone alluvionate nel maggio 2023.

ISMEA Più Impresa incentiva il ricambio generazionale delle aziende agricole, con contributi e finanziamenti a donne e giovani under 41.

Aumento anticipi di pagamento degli aiuti PAC in Agricoltura: dal 16 ottobre 2024, incrementati al 75% per quelli diretti e all’85% per lo sviluppo rurale.