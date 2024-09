Contributi agricoli: scadenza rinviata a dicembre

Rinviata al 16 dicembre la scadenza relativa al pagamento dei contributi del primo trimestre 2024 per i datori di lavoro agricoli delle zone alluvionate nel maggio 2023.

Il nuovo termine, comunicata con il Messaggio n. 3013 datato 12 settembre, riguarda quindi il versamento dei contributi dovuti per il primo trimestre 2024 dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana.

Come sottolinea l’INPS, per beneficiare del rinvio non occorre presentare alcuna domanda preventiva.

Gli interessati riceveranno un’apposita comunicazione all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente, precisamente attraverso il servizio “Comunicazione bidirezionale”.

A motivare il rinvio è l’attesa della definizione del nuovo quadro giuridico generato dall’applicazione dell’agevolazione contributiva prevista dal decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63.

Si tratta della riduzione pari al 68% della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.