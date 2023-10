Taglio Canone RAI: le anticipazioni di Giorgetti

Il canone RAI resta nella bolletta della luce nel 2024 ma si pagherà il 25% in meno, la tassa annua scende da 90 a 70 euro: le anticipazioni di Giorgetti.

Il Canone RAI in bolletta scende da 90 a 70 euro l’anno. Lo ha annunciato il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante la conferenza stampa di presentazione della Manovra 2024. Il canone sulla TV di Stato, in pratica, passa «da 20 a 15 euro in bolletta, cioè un quarto del canone non verrà più pagato».

Si tratterà dunque di un taglio che, rapportato alle tempistiche di emissione della bolletta elettrica, corrisponde ad una riduzione del 25% della tassa sulla TV di Stato.

Sulle tempistiche di applicazione effettiva dello sconto non ci sono però ancora dettagli ulteriori rispetto alle anticipazioni.

Canone RAI: come si paga in bolletta

Il canone televisivo è dovuto in relazione al possesso nell’abitazione privata di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive. (art. 1 e 2 R.D.L. 21-2-1938 n. 246 e modificazioni successive).

Il pagamento del canone ordinario è associato all’utenza elettrica, pagato in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Taglio canone RAI per tutti, esenzione ancora per pochi

Esenzione canone RAI per over 75: modello e domanda 16 Agosto 2021 Alla riduzione del canone RAI in Manovra 2024 corrisponde un’integrazione del finanziamento della Rai per le spese dedicate agli investimenti, con dotazione ridotta da 440 a 420 milioni.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori ha commentato così la novità in arrivo:

ottima notizia, purché non venga esteso ai nuovi device. Inoltre andrebbe tolto dalla bolletta e abolito almeno per chi ha redditi bassi.

Negli scorsi mesi si era discusso della possibilità di estendere il canone RAI anche a chi non possiede un televisore ma potrebbe fruire dei contenuti RAI via pc o smartphone, a fronte di una riduzione dell’abbonamento per tutti. Su questo punto non ci sono per ora conferme né in un senso né nell’altro. Non sono pertanto ancora da escludersi “brutte notizie”.

Neppure sulle esenzioni sono stati forniti dettagli, ma non essendo stati annunciati è plausibile che non ci siano novità migliorative in questo senso.

Chi ha diritto all’esenzione dal Canone RAI

Il riferimento è alla soglia di esenzione reddituale pari a 8mila euro ma solo per chi gli over 75 non conviventi con altri soggetti titolari di reddito proprio (fatta eccezione per colf e badanti nel luogo di residenza).

Oltre ai diplomatici e ai militari stranieri, ad oggi l’unico altra possibilità concessa ai contribuenti per non pagare il canone (peraltro rimasto vincolato alla bolletta elettrica nonostante la non conformità alle direttive UE) è la dichiarazione di mancata detenzione di apparecchi televisivi.

Esenzione Canone RAI: domanda entro fine gennaio 21 Gennaio 2022 Per ottenere l’esenzione dal canone RAI per non detenzione del televisore, è necessario inviare ogni anno un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (si può anche procedere su base semestrale).

La scadenza per la richiesta annuale è il 31 gennaio di ogni anno (ma si può inviare anche prima, “per non rischiare”).