Superbollo in scadenza: importi e pagamento

Il pagamento del Superbollo è in scadenza il 31 maggio: come calcolarlo e quali sono le modalità di pagamento.

È in scadenza il 31 maggio 2023 il pagamento del Superbollo, l’addizionale erariale alla tassa automobilistica che deve essere versata dai possessori di autovetture caratterizzate da una potenza superiore a una soglia prestabilita, pari a 185 Kw.

Secondo la normativa vigente, infatti, devono pagare il Superbollo i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori per locazione finanziaria o contratto di noleggio a lungo termine senza conducente per gli autoveicoli con potenza superiore a 185 Kw, con bollo che scade ad aprile 2023.

Importo del Superbollo 2023

Superbollo auto verso l'abolizione: ecco chi non lo paga nel 2023 16 Maggio 2023 Per quanto riguarda l’importo del Superbollo, è necessario calcolare 20 euro per ogni kilowatt di potenza superiore a 185 Kw, tuttavia sono previste riduzioni secondo il seguente schema:

12 euro/kw dopo cinque anni dalla data di costruzione;

6 euro/kw dopo dieci anni;

3 euro/kw dopo 15 anni;

importo azzerato dopo 20 anni dalla data di costruzione.

Come pagare il Superbollo

Per versare quanto dovuto per il Superbollo è necessario utilizzare il modello F24 con esclusione della compensazione, utilizzando il codice tributo 3364 che corrisponde all’addizionale erariale alla tassa automobilistica.