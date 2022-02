MUD 2022: adempimenti, regole e scadenze

Quando scade la presentazione del MUD 2022 e tutte le novità che riguardano la dichiarazione ambientale 2022.

Scade il 21 maggio 2022 il termine per la presentazione del MUD 2022, esattamente 120 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 17 dicembre 2021 che ha approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno appena iniziato. Il MUD 2022 deve essere presentato in modalità telematica e via PEC, facendo riferimento ai rifiuti prodotti nel corso del 2021, quindi l’anno precedente alla dichiarazione.

Rifiuti, dopo il SISTRI parte il RENTRI 8 Luglio 2021 Il nuovo modello di dichiarazione ambientale si caratterizza anche per alcune novità, relative in primis ai soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani: sono stati inseriti, infatti, i soggetti che occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche, chiamati a compilare alcune parti della comunicazione e in particolare il “modulo RT-non Pub” allegato alla scheda RU, che fa riferimento ai rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta.

Nella sezione anagrafica, inoltre, è stata predisposta una nuova scheda “Riciclaggio” che deve essere compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio, o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, nel caso in cui producano materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall’attività di recupero.

Anche la scheda “CG- costi di gestione” della Comunicazione Rifiuti Urbani ha subito modifiche e semplificazioni, al fine di permettere l’inserimento di valori con tre cifre decimali e valori negativi.

Le istruzioni, infine, sono state integrate relativamente alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate. Le imprese potranno anche scaricare il software per la compilazione del MUD 2022 dal portale Ecocamere.