TARI in aumento: la mappa dei rincari 2024

I Comuni deliberano le nuove tariffe TARI 2024: aumenti a Roma, Verona, Padova, Perugia, Ancora e Firenze, tagli e sconti a Milano.

I Comuni hanno tempo fino al 30 giugno per comunicare le tariffe 2024 della TARI, come previsto dalla proroga concessa dal Governo.

Anche per quest’anno, tuttavia, si attendono rincari più o meno pesanti, a causa dell’inflazione ma anche degli aumenti che riguardano il carburante per il trasporto rifiuti a carico delle municipalizzate che svolgono il servizio di nettezza urbana.

Lo si evince analizzando quanto deciso nei grandi Comuni in merito alle tariffe TARI 2024.

A Roma la giunta capitolina guidata da Roberto Gualtieri ha approvato le nuove delibere, che aumentano del 3% (e non più del 14% come previsto inizialmente) la tassa sui rifiuti.

A Genova, gli incrementi dovrebbero attestarsi sul 6,8%. A Palermo il Comune ha deliberato rincari del 6%. A Verona scatta sia l’aumento della tassa di soggiorno sia quello della TARI, fissato al 5,61%.

Ancona e Perugia segnano per la TARI addirittura +7%. Aumenta poi del 3% a Firenze e del 3,3% a Padova, mentre a Bologna resta invariata a fronte dei forti aumenti applicati alla tassa di soggiorno e alle rette della refezione scolastica.

In coontrotenza solo Milano, dove il Consiglio comunale non solo ha ridotto la TARI ma ha anche approvato una nuova agevolazione destinata agli under 30 residenti o domiciliati in città, che possono beneficiare della riduzione del 25% della parte variabile della TARI. Previsti anche sconti per i nuclei familiari numerosi (quattro o più componenti), per gli over 75 e per i genitori soli.

In attesa di conoscere le delibere degli altri Comuni, ricordiamo che per quest’anno gli aumenti possono raggiungere un massimo del 13,7%.