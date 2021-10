Decreto fiscale collegato alla Manovra: ecco le misure in vigore

Il Decreto fiscale collegato alla Manovra economica è in vigore: analisi delle misure in tema di riscossione, agevolazioni, ammortizzatori e lavoro.

In vigore da venerdì 22 ottobre le disposizioni contenute nel Decreto fiscale (dl 146/2021) collegato alla Legge di Bilancio 2022, con la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Fra le principali misure, spiccano quelle riguardanti il capito Riscossione (Rottamazione-ter e Saldo e stralcio, cartelle notificate da settembre 2021, rateazioni), in rinnovo della Cassa Covid fino a fine anno, le novità su Patent Box, Bonus Teatri, Ricerca e Sviluppo e congedi parentali Covid, i chiarimenti su alcune agevolazioni, il giro di vite in ambito salute e sicurezza sul lavoro.

Riscossione del DL fiscale

Riscossione: dilazioni di pagamento e riapertura Rottamazione 15 Ottobre 2021 Il capitolo fiscale è il più corposo, con otto articoli che contengono una lunga serie di misure. In sintesi:

Rottamazione-ter e Saldo e stralcio (articolo 1): i contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate 2020 o 2021, possono sanare la propria posizione pagando entro il 30 novembre 2021. Ci sono i consueti cinque giorni di tolleranza, per cui il termine è il 5 dicembre.

(articolo 1): i contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate 2020 o 2021, possono sanare la propria posizione pagando entro il 30 novembre 2021. Ci sono i consueti cinque giorni di tolleranza, per cui il termine è il 5 dicembre. Cartelle settembre – dicembre 2021 (articolo 2): per rendere graduale la ripresa della riscossione dopo lo stop legato al Covid, le cartelle esattoriali notificate dal primo settembre al 31 dicembre di quest’anno possono essere pagate entro 150 giorni, invece dei normali 60.

(articolo 2): per rendere graduale la ripresa della riscossione dopo lo stop legato al Covid, le cartelle esattoriali notificate dal primo settembre al 31 dicembre di quest’anno possono essere pagate entro 150 giorni, invece dei normali 60. Scadenza piani di rateazione (articolo 3): scatta dopo il mancato pagamento di 18 rate la decadenza dai piani di rateazione dell’agente della riscossione, viene quindi allungata la precedente scadenza fissata a dicei rate non pagate. Rientra anche chi, ipoteticamente, era già decaduto perché aveva saltato più di dieci rate, a meno che nel frattempo il numero di rate non pagate non abbia superato anche il nuovo tetto.

Incentivi e agevolazioni fiscali

Nuovo Patent Box: deducibilità al 90% per ogni spesa in R&S 19 Ottobre 2021 Patent box (articolo 6): sale al 90% la deduzione sui costi legati allo sviluppo di brevetti, software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule.

(articolo 6): sale al 90% la deduzione sui costi legati allo sviluppo di brevetti, software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule. Bonus Teatri (articolo 5, comma 5): il credito d’imposta previsto nell’ambito delle misure anti Covid per teatri e spettacoli che nel 2020 hanno perso almeno il 20% rispetto al 2019, può essere utilizzato solo in compensazione, e non anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata sostenuta la spesa.

(articolo 5, comma 5): il credito d’imposta previsto nell’ambito delle misure anti Covid per teatri e spettacoli che nel 2020 hanno perso almeno il 20% rispetto al 2019, può essere utilizzato solo in compensazione, e non anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata sostenuta la spesa. Bonus Ricerca e Sviluppo (articolo 5 comma 7): c’è una nuova procedura di regolarizzazione spontanea per le imprese che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato fra il 2015 e il 2019. E’ possibile riversare la somma, senza sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2022, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo.

(articolo 5 comma 7): c’è una nuova procedura di regolarizzazione spontanea per le imprese che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato fra il 2015 e il 2019. E’ possibile riversare la somma, senza sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2022, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo. Ecobonus auto: rifinanziati gli incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni.

Misure per il lavoro nel Collegato alla Manovra

Cassa Covid fino a dicembre: requisiti e beneficiari 19 Ottobre 2021 Per quanto riguarda il lavoro ci sono nuove settimane di cassa integrazione (articolo 11) con causale Covid. Nel dettaglio, si tratta di 13 settimane di cig in deroga e 9 di cig ordinaria, utilizzabili dal primo ottobre al 31 dicembre 2021.

Fra le altre misure:

Congedi Covid (articolo 9): ripristinati i congedi parentali retribuiti al 50%, fino al 31 dicembre 2021, per i genitori di figli fino a 14 anni (di qualunque età se disabili) a casa da scuola per sospensione attività didattica in presenza, quarantena, malattia Covid.

Sicurezza sul lavoro (articolo 13): sospensione da tutti i contratti pubblici per le imprese che, in sede di eventuale ispezione, vengono trovate con almeno il 10% del personale irregolare.