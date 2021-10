DL Fisco Lavoro: proroga CIG, Ecobonus auto e Riscossione

Decreto Fisco Lavoro: più tempo per pagare le cartelle, nuova GIC, rinnovo eco-incentivi auto, indennità di quarantena, stretta su sommerso e sicurezza.

Approvato in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili: si tratta di un unico decreto fisco e lavoro contenente una serie di misure e agevolazioni da qui a fine anno in ottica Covid: dilazione di pagamento per le nuove cartelle notificate dopo lo sblocco di settembre e riapertura rottamazione, rinnovo cassa integrazione per settori in crisi, rifinanziamento eco-incentivi auto per la mobilità green, estensione a fine anno del Reddito di Cittadinanza.

Riscossione e Rottamazione

Nuove dilazioni in materia di riscossione: per le notifiche ricevute dopo il primo settembre 2021, ci saranno 5 mesi per effettuare il pagamento. Aumenta da 10 a 18 rate non pagate (anche non consecutive) il margine di tolleranza per evitare la decadenza dai piani di rateizzazione, così che anche coloro che risultavano decaduti per mancati pagamenti durante la pandemia potranno essere riammessi dal 31 ottobre. Riammessi anche i debitori decaduti da Rottamazione o Saldo e stralcio: ci sarà tempo fino al 30 novembre per saldare le rate in scadenza nel 2021.

Rifinanziamenti e proroghe 2021

Altre 13 settimane di Cig Covid per imprese soggette a sblocco il 31 ottobre, fruibili fino a fine anno.

Rifinanziamento indennità di quarantena fino a dicembre 2021.

Rifinanziamento del Fondo Volo fino a ottobre 2022 per la cassa integrazione Alitalia.

Proroga congedi al 50% dei genitori con figli under 14 in DAD e astensione non retribuita per figli tra 14 e 16 anni.

Reddito di Cittadinanza rifinanziato fino al 31 dicembre 2021.

Rifinanziamento Ecobonus auto: nuovi eco-incentivi green per l’acquisto con contributi statali di nuove vetture non inquinanti.

Norme per la sicurezza sul lavoro

Per prevenire infortuni e incidenti sul lavoro, sono previste misure severe e di immediata applicazione: se si individua una soglia di lavoratori irregolari che supera il 10% della forza lavoro, scatta la sospensione dell’attività. Stop anche in caso di violazioni alle norme sulla sicurezza in presenza di alcune casistiche standard. Previsto anche il potenziamento dei controlli e ispezioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) su irregolarità contrattuali e previdenziali e mancata ottemperanza alle normative sulla sicurezza e delle ASL (per quanto concerne le visite fiscali di accertamento della malattia), in sinergia con l’INPS.

Assegno Unico figli 2022

Le risorse per finanziare l’assegno unico vengono trasferiti al fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con lo stanziamento di 6 miliardi aggiuntivi per il nuovo strumento universale che dovrebbe entrare in vigore i primo gennaio 2022, assorbendo altri strumenti oggi esistenti a sostegno della genitorialità, comprese le detrazioni per i figli a carico e gli attuali assegni familiari (facendo proprie le relative risorse finanziarie).