Controllo Green Pass: nuove FAQ di Governo per gli esercenti

Chi controlla i documenti, chi verifica il Green Pass, come usare l'App VerificaC19, esempi di lettura QR Code: FAQ di Governo e indicazioni dal Ministero.

Green Pass per bar e ristoranti: le regole aggiornate 9 Agosto 2021 L’unico strumento per verificare l’autenticità e la validità del Green Pass (italiano ed europeo) è l’app gratuita VerificaC19 utilizzabile (anche offline) da tutti i ristoranti e bar, piscine e palestre, eventi e attività con obbligo di accesso tramite Certificazione Verde Covid.

Vediamo una breve guida per gli esercenti e i gestori chiamati ad usarla per controllare gli ingressi con Green Pass, in base alle regole pubblicate nelle FAQ di Governo – e alle anticipazioni del Ministro Lamorgese sulle modalità di verifica incrociata sui documenti, aspetto che compete solo alle forze dell’ordine (a campione) – a beneficio della persona che effettua il controllo (il ristorante, la reception della palestra, gli addetti al tornello di un evento, ecc.), che è tenuta a richiedere il green pass al cliente, sia in formato digitale sia in formato cartaceo.

Chi può verificare il Green Pass

Pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 94/2009.

Soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

La delega per il controllo, nei casi in cui è prevista, dovrebbe essere rilasciata in forma scritta: un cameriere, ad esempio, non può controllare i Green Pass se non vi è stato formalmente delegato dal da parte del proprietario o del gestore.

Come si verifica il Green Pass

L'incaricato o il suo delegato usa la app per la scansione del QR Code.

Appaiono tre possibili risultati:

Schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa. Quindi, il Green Pass permette di entrare nei locali e partecipare ad eventi che lo richiedono ma anche per viaggiare senza fare tampone e quarantena.

la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa. Quindi, il Green Pass permette di entrare nei locali e partecipare ad eventi che lo richiedono ma anche per viaggiare senza fare tampone e quarantena. Schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia: il pass è utilizzabile in Italia, per accedere a tutti i posti che lo richiedono, ma non vale per viaggiare (es.: dopo la prima dose).

la Certificazione è valida solo per l’Italia: il pass è utilizzabile in Italia, per accedere a tutti i posti che lo richiedono, ma non vale per viaggiare (es.: dopo la prima dose). Schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura (nel qual caso riprovare migliorando l’illuminazione o l’inquadratura). Se messaggio persiste il codice non rispetta le specifiche europee dell’EU Digital Covid Certificate (es.: certificato vaccinale con QR Code diverso, quindi non accessibile a VerificaC19, oppure documento emesso da un paese extra-UE).

N.B. Fino al 12 agosto, i certificati emessi in seguito alle somministrazioni sono considerati validi come green pass e hanno valore anche le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito, Stati Uniti d’America, ma non sono verificabili tramite la app VerificaC19.

L’operazione può essere effettuata offline, senza essere collegati a Internet. Attenzione: per usare la app, però, bisogna collegarsi alla rete almeno una volta al giorno. In questo modo, il programma è costantemente aggiornato con l’elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l’autenticità delle Certificazioni e con eventuali nuove ed eventuali funzionalità operative. In pratica, il sistema è pensato per aggiornarsi una volta al giorno, e consentire poi alla app di effettuare la verifica del QR Code in autonomia, anche sconnessi dalla rete.

Un’importante considerazione sulla privacy. Sulla schermata di verifica non appaiono informazioni sull’evento che ha consentito il rilascio del green pass. Quindi, l’operatore che utilizza la app non sa se il cliente ha il green pass perchè si è vaccinato o ha avuto il Covid, o ha fatto un tampone. Le uniche informazioni che appaiono sono la validità del green pass, e il nome dell’intestatario. E comunque nessun dato viene memorizzato.

In caso di problemi tecnici

Un eventuale malfunzionamento nella scansione può in alcuni casi essere risolto disinstallando e riscaricando l’applicazione. Se i problemi dovessero persistere, è possibile chiamare il numero verde 800.91.24.91 che risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20. Segnaliamo infine che sul portale dedicato al green pass è pubblicato un manuale di istruzioni per utilizzare la app.

Controllo documenti

Per verificare che il cliente sia l’intestatario del pass, l’unico modo è chiedere un documento di identità. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha chiarito che però questa non è una prerogativa dei gestori dei locali: i controlli anti furbetti (che presentano il green pass intestato ad un’altra persona) sono effettuati a campione dalle forze dell’ordine («i ristoratori non devono fare i poliziotti», «ci saranno controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa»). Su questo punto si attende una circolare ministeriale, anche per capire come verranno applicate le eventuali sanzioni. «Se qualcuno esibisce un Green pass di un’altra persona e viene scoperto nei controlli a campione della polizia, un barista non può esserne responsabile e rischiare a sua volta una sanzione», rileva Roberto Calugi, direttore generale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) di Confcommercio.