Pioggia di incentivi, detrazioni e bonus nel 2021

Famiglie in Legge di Bilancio 2021: detrazioni edilizie e incentivi auto, bonus rubinetti e occhiali, smartphone e tv, congedo paternità e assegno unico.

La proroga al 2022 dell’Ecobonus al 110%, che si aggiunge a quella di tutte le altre detrazioni per i lavori edilizi, è solo uno dei tanti incentivi fiscali introdotti nella Legge di Bilancio nel corso dell’iter parlamentare, che comprendono fra gli altri nuovi bonus per smartphone, tv e rubinetti. E ci sono poi novità sul fronte della conciliazione vita lavoro, con l’innalzamento a dieci giorni del congedo di paternità. E’ il pacchetto famiglia contenuto nella Manovra 2021: vediamone le principali misure.

Edilizia

C’è l’attesa proroga dell’Ecobonus 110% che si può quindi utilizzare fino al dicembre 2022, con possibilità di allungamento fino al giugno 2023 in presenza di determinati stati di avanzamento lavori. E una novità sul bonus mobili, al 50%, con il tetto di spesa che sale a 16mila euro (dai 10mila attualmente previsti). Per il resto, sono prorogati per tutto il 2021, con le attuali regole, le altre detrazioni edilizie quindi bonus ristrutturazioni al 50%, Ecobonus al 65% (per lavori non compresi nel superbonus al 110%), bonus facciate al 90%, bonus giardini al 36%.

Per riassumere:

Superbonus 110%: si applica a specifici lavori di isolamento termico edifici, sostituzioni impianti climatizzazione e lavori antisismici, e ad eventuali interventi aggiunti di efficientamento energetico, installazione impianti fotovoltaici, installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici negli edifici. Il tetto di spesa cambia a seconda dell’intervento, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, la proroga in manovra rimodula la ripartizione prevedendo quattro quote annuali per le spese sostenute nel 2022.

Bonus mobili: detrazione al 50% sulle spese per arredi ed elettrodomestici destinati a unità abitative oggetto di ristrutturazione edilizia agevolata, su un tetto di spesa che per il 2021 si alza a 16mila euro (fino al 2020 era a 10mila euro).

: detrazione al 90% per i lavori di recupero o restauro delle facciate degli edifici, senza tetti di spesa. Bonus giardini: detrazione al 36% per i lavori di risistemazione a verde di aree degli edifici condominiali, tetto di spesa 5mila euro.

Bonus idrico

E’ stato introdotto in manovra nel corso dell’iter parlamentare, è un bonus di mille euro, valido per il 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Non costituisce reddito, non rileva ai fini ISEE, per l’operatività è previsto un decreto attuativo del ministero dell’Ambiente.

Bonus e incentivi auto

Ecoincentivi auto 2021 in Legge di Bilancio 21 Dicembre 2020 C’è una nuova agevolazione per l’acquisto di auto elettriche nel 2021 con prezzo di listino fino a 30mila euro, destinata a nuclei familiari con ISEE fino a 30mila euro.

Vengono rimodulati gli attuali eco-incentivi per l’acquisto di auto nuove, con prezzo di listino fino a 50mila euro. In pratica, aumenta il bonus per determinate tipologie di auto (ad esempio, sull’acquisto di veicoli a basse emissioni fino a 20 g/km di Co2 con rottamazione contestuale di un veicolo fino a Euro 6 (l’ecoincentivo può arrivare a 10mila euro).

Proroga fino al 2026 per il bonus per l’acquisto di moto elettriche o ibride, pari al 30% (o 40% con rottamazione), fino a un tetto di 3 o 4mila euro.

Altri bonus

Bonus affitti: viene introdotto un contributo a fondo perduto per i proprietari di casa che affittano appartamenti ad uso prima abitazione e fanno un sconto sull’affitto. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, fino a un massimo di 1200 euro all’anno per ciascun locatore (non per ciascun appartamento).

Conciliazione vita lavoro

La principale novità è rappresentata dal congedo obbligatorio di paternità, che viene portato a dieci giorni per il 2021. Quindi, i papà devono obbligatoriamente stare a casa almeno dieci giorni nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio 8nel 2020 il congedo di paternità era pari a sette giorni). Altre misure:

proroga assegno di natalità di 80 euro al mese, che quindi spetta per ogni figlio nato dal primo gennaio al 31 dicembre 2021;

di 80 euro al mese, che quindi spetta per ogni figlio nato dal primo gennaio al 31 dicembre 2021; contributo mensile fino a 500 euro al mese per le madri disoccupate o facenti parte di nuclei monoreddito con figli a carico con disabilità pari almeno al 60%.

Assegno unico figli da luglio 2021: come funzionerà 20 Ottobre 2020

Ricordiamo che in vista, dal luglio 2021, c’è l’assegno unico per i figli, che in futuro sostituirà tutte le attuali agevolazioni previste per le famiglie con figli (bonus asilo, bonus nascite e via dicendo). Questa misura viene finanziata dalla Legge di Bilancio 2021, con risorse aggiuntive rispetto a quelle già precedentemente previste e la creazione di un nuovo fondo per la riforma fiscale, che partirà nel 2022, e di cui l’assegno universale rappresenta un primo tassello.

La manovra sarà approvata in via definitiva entro la fine dell’anno. Attualmente il testo è in Aula alla Camera, dove il Governo ha chiesto e ottenuto la fiducia, il voto finale a Montecitorio è in calendario per il 27 dicembre, e nei giorni seguenti ci sarà un veloce passaggio in Senato, senza ulteriori modifiche.