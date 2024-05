Detrazione box auto anche al familiare convivente

Quali spese per familiari a carico si possono scaricare, come si inseriscono nella precompilata e cosa fare se compaiono nel foglio riepilogativo.

Detrazioni fiscali per i costi di istruzione dei familiari a carico nel Modello 730/2024: regole e massimali per le spese scolastiche e universitarie.

Detrazione spese mediche rimborsate da assicurazioni sanitarie per la quota oltre soglia e per premi e contributi senza beneficio: regole ed esempi.

Bonus Bonus Affitto Giovani: come richiederlo nel 730 Bonus Affitto giovani under 31 a basso reddito: detrazione fino a 2mila euro ogni anno per 4 anni: a chi spetta e come richiederlo nel 730/2024.

Dichiarazione dei Redditi Detrazioni tasse e spese universitarie: gli importi 2024 Detrazione fiscale delle tasse universitarie pubbliche e private e delle spese di frequenza (anche di master): soglie e importi 2024 per lo sconto IRPEF.

Dichiarazione dei Redditi Colf e badanti in Dichiarazione dei Redditi Nella dichiarazione dei redditi si possono dedurre i contributi a colf e badanti e detrarre anche le spese per assistenza a persone non autosufficienti.

Dichiarazione dei Redditi L’abbonamento alle terme è detraibile Le spese sostenute per le cure termali sono detraibili in dichiarazione dei redditi, ma solo in presenza di prescrizione medica.