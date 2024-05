Superbonus sempre in 10 rate e senza deroghe di cessione

Superbonus tra gli emendamenti al Decreto Salva Conti: verso l'obbligo di detrazione decennale per le spese dal 2024 e stop alle deroghe sulla cessione.

Potrebbe essere varato a breve un emendamento del Governo al Dl Salva Conti che introduce l’obbligo di spalmare il Superbonus in 10 rate, una misura finalizzata fronteggiare l’importo eccessivo dell’agevolazione e consentire.

Ad anticipare questa ipotesi allo studio è stato il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nel corso di un’audizione davanti alla Commissione Finanze del Senato.

Detrazione decennale del Superbonus nel 730

Superbonus: come si applica la detrazione in 10 anni nel 730/2024 10 Maggio 2024 Tra i principali emendamenti attesi sulla legge di conversione del Decreto-Legge 39/2024 (il “Salva Conti”) del 29 marzo 2024, spicca dunque il correttivo volto a concedere ai contribuenti la possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni anziché è in 4 anni.

Al momento, invece, si tratta di una opzione limitata alle spese 2022 e detratte a partire dalla dichiarazione dei redditi 2024 nei casi in cui i relativi crediti non siano mai stati utilizzati.

Il nuovo obbligo di applicare la detrazione decennale dovrebbe riguardare tutti gli interventi edilizi per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2024.

Superbonus senza più deroghe allo sconto in fattura

Di contro, non sono attese altre aperture in materia di Superbonus: come espressamente dichiarato dal Ministro, non saranno presi in considerazione proposte di emendamenti volti ad introdurre una qualsivoglia deroga alla stretta impressa alla misura, in relazione alla cessione del credito e lo sconto in fattura.

Secondo il Ministro, inoltre, l’indicazione di Bankitalia di fermare in anticipo la misura del Superbonus è arrivata tardivamente, solo nel 2024, rendendo impossibile ogni azione risolutiva.

Sarebbe stato possibile fermare anticipatamente la misura del superbonus, come ha indicato recentemente Bankitalia? “Sarebbe stata gradita se l’indicazione fosse stata fatta prima, magari nel 2021, nel 2022 o nel 2023. Arriva nel 2024, quando il governo esattamente sta procedendo a fare questo.