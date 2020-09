Misure anti-Covid prorogate al 30 settembre

Misure anti-Covid fino al 30 settembre, ricongiungimento internazionale, tutele sul lavoro: il nuovo Decreto del Governo.

Decreto Coronavirus: le novità di settembre 3 Settembre 2020 Proroga al 30 settembre delle misure di contrasto all’epidemia Covid 19 (mascherina al chiuso e sui mezzi o nei luoghi aperti negli orari a rischio assembramento), nuove linee guida per le scuole, giro di vite per i trasporti pubblici (es.: capienza massima all’80%), allineamento alle novità in materia di lavoro (sorveglianza sanitaria per i lavoratori più fragili, conciliazione lavoro famiglia per genitori che lavorano in caso di quarantena…). E’ poi previsto che le scuole riaprano nel pieno rispetto delle indicazioni operative elaborate dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità), che sono allegate al provvedimento.

Sono i principali contenuti del nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio, in vigore dall’8 settembre, che in sostanza conferma ed estende nel breve periodo le diverse disposizioni atte a contenere il rischio di contagio da Covid-19 nei diversi contesti.

Le norme di prevenzione, con le dovute rimodulazioni ed eccezioni, sono quelle contenute nel DL dello scorso 7 agosto e nelle ordinanze del Ministro della Salute del 12 e del 16 agosto, che in base al nuovo provvedimento restano in vigore fino a fine mese.

C’è anche una novità che consente l’ingresso in Italia per raggiungere persone, anche non conviventi, con cui c’è stabile relazione affettiva, anche dai paesi a rischio, compresi negli elenchi E ed F dell’allegato 20 del Dpcm del 7 agosto, fra cui Usa e Brasile.