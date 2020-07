Il Decreto Rilancio è legge: misure chiave

Il voto del Senato alla legge di conversione del decreto rilancio senza modifiche rispetto al testo uscito dalla Camera: principali misure, iter del provvedimento.

Come previsto, il Senato ha dato il via libera al decreto Rilancio senza ulteriori modifiche dopo il passaggio alla Camera. Sono quindi definitive tutte le misure contenute nel provvedimento.

Il Senato si è limitato a un’approvazione veloce, per rispettare il termine del 18 luglio, data ultima per la conversione in legge del decreto. Palazzo Madama ha approvato con 159 favorevoli, 121 contrari, nessun astenuto.

Anche l’aula di Montecitorio non aveva introdotte modifiche, approvando con fiducia il testo che era invece stato emendato dalla commissione bilancio.

Tra misure principali contenute nel provvedimento, in parte già presenti nel testo originario del Dl Rilancio approvato dal Governo (e quindi già in vigore) e in parte invece approvare alla Camera, segnaliamo: