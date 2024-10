Tasse evase: in nero il 70% delle Partite IVA

L’evasione fiscale in Italia supera gli 80 miliardi: maglia nera per piccole imprese e Partite IVA, tra le imposte meno pagate anche IRES e IRPEF, IMU e TARI.

La riduzione del tax gap rappresenta per l’Italia una sfida importante nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, ma, stando ai dati più recenti dell’Agenzia delle Entrate e del MEF, l’evasione fiscale è ancora imponente in Italia, a quota 82 miliardi di euro.

A evadere il Fisco sono soprattutto le piccole imprese e le Partite IVA, che occultano quasi il 70% delle imposte da versare.

Sebbene si sia registrata una graduale discesa del trend, dovuta alla diffusione dei pagamenti elettronici e all’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica, ancora oggi si tratta di un’emergenza nazionale che mette a repentaglio i conti pubblici.

Stando ai dati diffusi dal MEF, le tasse più evase sono IVA, IRES e IRPEF, quest’ultima soprattutto da parte dei lavoratori autonomi. Per quanto riguarda l’IVA, al secondo posto tra le imposte più evase, nel 2021 l’ammanco ammonta a 17,8 miliardi nel 2021.

Le cose non vanno meglio in ambito locale, tanto che il mancato gettito relativo al pagamento di IMU e TARI genera una perdita del 21,4% annua per i Comuni, che si traduce nella perdita di oltre 5 miliardi di euro.