Concordato Preventivo: i codici tributo CPB per il Modello F24

Introdotti i codici tributo destinati ai contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB): ecco le istruzioni per ISA e Forfettari.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo destinati ai contribuenti che aderiscono Concordato Preventivo Biennale (CPB), diversificati per soggetti ISA e Forfettari.

Il CPB, previsto dalla Delega Fiscale, consente alle categorie coinvolte di concordare preventivamente preventivamente il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e la produzione ai fini IRAP da dichiarare nel periodo interessato.

Le modalità operative del nuovo istituto di compliance sono disciplinate dal decreto legislativo n. 13/2024.

I codici tributo CPB per F24

I nuovi codici tributo trovano posto nella sezione “Erario” del modello F24, con l’indicazione dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, in formato “AAAA”:

“4068” denominato “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”

denominato “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024” “4069” denominato “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”

denominato “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024” “4070” denominato “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”

denominato “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024” “4071” denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”

denominato “CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024” “4072” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”

denominato “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024” “4073” denominato “CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.

Per i codici tributo “4071” e “4073”, relativi all’imposta sostitutiva versata a rate, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento ed “RR” il numero complessivo delle rate.

Versamenti dei soggetti ISA

Guida al Concordato Preventivo Biennale 18 Settembre 2024 Per i soggetti ISA, nel primo periodo di adesione al Concordato, è prevista una maggiorazione sulla differenza tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente:

se l’ acconto delle imposte è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione del 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato come previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 13/2024;

è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato come previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 13/2024; se l’acconto Irap è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione del 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato come previsto dall’articolo 17.

Opzioni per i Contribuenti Forfetari

Guida al Concordato Preventivo per Forfettari 19 Settembre 2024 Per i contribuenti forfetari, per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, è dovuta una maggiorazione pari al 10% o al 3% della differenza tra reddito concordato e dichiarato.

Questi soggetti possono assoggettare la parte di reddito derivante dall’adesione al concordato che risulta eccedente a una imposta sostitutiva pari al 10% dell’eccedenza, oppure del 3% nel caso previsto all’articolo 1, comma 65, della legge n. 190/2014.

Tutte le regole sono contenute nel Dlgs 13/2024. I nuovi codici tributo sonp contenuti nella risoluzione n. 48 del 19 settembre 2024.