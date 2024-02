Bonus Agenzie di Viaggio: richiesta incentivo entro l’8 marzo

Aperta la procedura per l'autocertificazione ai fini del Bonus Agenzie di Viaggio e Tour Operator: scadenza 8 marzo 2024, tutte le istruzioni.

Chi ha presentato domanda per il Bonus Agenzie di Viaggio e Tour Operator entro l’8 marzo devono completare la procedura di richiesta per ottenere il contributo a fondo perduto richiesto, utilizzando l’apposita piattaforma telematica.

Tutte le istruzioni sono contenute nell’Avviso 3421/24 del 6 febbraio 2024, emanato dal Ministero del Turismo, in relazione ai ristori di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022 e reso attuativo con Avviso Pubblico n. 14406/23 del 31 luglio scorso (-integrato dall’Avviso del 14 settembre n. 19062/23).

Contributi a fondo perduto per agenzie in viaggio

Contributi agenzie di viaggio e tour operator 20 Settembre 2023 Si tratta di un ristoro per agenzie di viaggio e tour operator che hanno subito cali di fatturato a causa del Covid, almeno del 30% nel 2021 rispetto al 2019, o sono state autorizzate all’attività tra il 1° gennaio 2020 e il 27 gennaio 2022 e sono in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023.

Il contributo a fondo perduto può andare dallo 0,5% al 5% in base al fatturato dell’azienda, applicando aliquote che vanno dal 5 al 50% al calo registrato.

Come ottenere il Bonus del Ministero del Turismo

La domanda è stata presentate entro lo scorso autunno ed ora, per essere ammessi al contributo, bisogna completare la procedura inserendo una serie di dati con auto-certificazione e firma digitale. E’ possibile farlo fino alle ore 12 del giorno 8 marzo 2024. Allo scadere del termine, la piattaforma non consentirà più l’accesso.

Nel sistema bisogna inserire i seguenti elementi:

Margine Operativo Lordo nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

Margine Operativo Lordo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Costi incrementali sostenuti a causa della pandemia da Covid-19 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Bisogna poi allegare il modulo di autocertificazione dei dati economici inseriti sottoscritto digitalmente da un professionista abilitato.

Le autocertificazioni (da rendere utilizzando i modelli contenuti nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 all’Avviso) devono essere trasmesse utilizzando la Piattaforma accessibile tramite SPID oCIE dal seguente link istanze.ministeroturismo.gov.it.

Documenti per l’autocertificazione

Eventuale Delega (scarica QUI)

Modulo per certificare i dati economico-contabili firmato digitalmente da un professionista abilitato (scarica QUI)

Formati accettati: PDF e formati utili alla gestione della firma digitale (es. p7m)

Le informazioni relative all’Avviso pubblico per la presentazione delle autocertificazioni sono disponibili al seguente link

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate agli indirizzi PEO – PEC dedicati

LINK UTILI E NORMATIVA