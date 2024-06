CIN affitti brevi già attivo in tre Regioni ma ancora niente sanzioni

Un posto in spiaggia in prima fila costa mediamente 266 euro, ma non mancano le differenze tra le diverse località turistiche italiane: ecco la top ten.

Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive e affitti brevi, online la piattaforma BDSR per la richiesta di CIN: le istruzioni per il rilascio e le scadenze.

Come e quando avviene lo sfratto per morosità: ecco i passaggi che il locatore deve seguire per riappropriarsi dell’immobile dato in locazione.

Turismo Affitti brevi: le Regioni dove si guadagna di più Turismo ricettivo italiano inarrestabile: affitti brevi in netta crescita rispetto agli anni scorsi, sebbene con qualche disparità a livello regionale.

Dichiarazione dei Redditi Affitti brevi nel 730: corrispettivo ripartito in comproprietà Come inserire in dichiarazione dei redditi l’affitto breve per immobili in comproprietà? Con la ripartizione e l’eventuale modifica della precompilata.

Dichiarazione dei Redditi Detrazione affitto per dipendenti che si trasferiscono per lavoro Detrazione affitto dipendenti che trasferiscono la residenza per lavoro: importi, requisiti, casi particolari, documenti per il bonus nel 730.

Dichiarazione dei Redditi Cedolare secca e affitti brevi in dichiarazione dei redditi 2024 Affitti in dichiarazione dei redditi con cedolare secca o IRPEF ordinaria: come si modifica la Precompilata nei diversi casi in cui è necessario.