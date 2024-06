Cedolare secca, saldo e primo acconto: le scadenze di luglio

Scadenza 1° luglio 2024 per la prima rata di acconto della cedolare secca, con regole particolari per ISA e Forfettari: ultima chiamata il 31 del mese.

Il primo luglio è il tax day non solo per l’IRPEF ma anche per la cedolare secca. I contribuenti che affittano immobili applicando l’imposta sostitutiva devono effettuare il versamento della prima rata di acconto e dell’eventuale saldo.

La scadenza originaria sarebbe il 30 giugno, che però nel 2024 cade di domenica, riscrivendo il calendario estivo delle scadenze di pagamento.

Scadenza prima rata cedolare secca 2024

Cedolare secca: calcolo acconto, scadenza rate e codici di pagamento 10 Gennaio 2024 L’acconto delle imposte dovute sui redditi prodotti da locazioni con applicazione della cedolare secca (imposta sostitutita al 21-26%) è calcolato in misur pari al 100% dell’imposta pagata l’anno precedente.

La scadenza di luglio riguarda la prima rata dell’acconto, che è pari al 40% del dovuto, mentre il restante 60% invece va versato entro il 30 novembre. Rappresenta un’eccezione il caso in cui la cedolare secca per l’anno precedente sia inferiore ai 257,52 euro: in questo caso, si paga direttamente solo la rata di novembre.

Quindi, entro il 1° luglio bisogna pagare la prima rata di acconto della cedolare secca per importi superiori a tale soglia. Resta la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Come si calcola la cedolare secca

Cedolare secca affitti: guida alle nuove regole 2024 10 Maggio 2024 Per calcolare la base imponibile della cedolare secca è il canone di locazione senza deduzioni. L’acconto si calcola sul 100% dell’imposta dovuta per i redditi dell’anno precedente, ma è dovuto solo se supera la soglia minima di 51,65 euro e si paga:

in un’unica soluzione se inferiore a 257,52 euro;

in due rate se maggiore o uguale a 257,52 euro.

Regole particolari

Per i contribuenti ISA che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, le due rate sono entrambe al 50%. La stessa regola si applica anche ai contribuenti forfettari.

Il saldo si paga poi entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Calendario versamenti

Ecco quindi il calendario completo:

primo luglio 2024: prima rata acconto cedola secca, pari al 40%;

31 luglio 2024: prima rata con maggiorazione dello 0,40%;

30 novembre 2024: seconda rate cedolare secca, pari al 60%.

ISA e Forfettari pagano il 50% a giugno ed il 50% a novembre.

Come si paga la cedolare secca

Il pagamento viene effettuato tramite modello F24, per il versamento di giugno si utilizza il codice 1840, Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata.

Per la cedolare secca, nel corso dell’anno si usano i seguenti codici tributo:

1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata,

1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione,

1842: Cedolare secca locazioni – Saldo.