Incentivi Transizione green, domande dal 27 giugno

Finanziamento dei contratti di sviluppo per la transizione ecologica ed energetica delle imprese con i fondi del PNRR: decreto online, domande dal 27 giugno.

Dal prossimo 27 giugno le imprese possono presentare domanda al MIMIT per ottenere le agevolazioni che finanziano programmi di sviluppo per la transizione ecologica. In particolare, è prevista l’apertura dello sportello Net Zero e Rinnovabili e batterie.

Le indicazioni sono contenute nel decreto direttoriale del ministero dell’Industria e del Made in Italy del 14 giugno 2024, che disciplia i fondi della Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del PNRR.

Bandi MIMIT per la transizione gree delle imprese

Transizione 5.0: guida ai nuovi incentivi 6 Maggio 2024 Si tratta di finanziamenti del PNRR volti a sostenere un programma di sviluppo industriale o per la tutela ambientale, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, e progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in ottica di rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica.

Spese agevolabili

I programmi di investimento vengono finanziati attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo, regolati dall’articolo 43 del decreto legge 112/2008.

Possono riguardare il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica: batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

La produzione di componenti chiave, macchinari e attrezzature e il recupero delle materie critiche per produrre i sopra citati dispositivi.

Come fare domanda

Le domande si presentano allo specifico sportello Invitalia, a partire dalle 12 del 27 giugno, secondo le modalità che verranno indicate nell’apposita sezione del portale dedicata ai contratti di sviluppo.

I fondi a disposizione sono i seguenti:

1 miliardo 738 milioni 770mila 155 euro a valere sulla dotazione prevista per la Misura M1C2 – Investimento 7, sottoinvestimento 1 del PNRR (“Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”);

513 milioni 770mila 155 euro sulla dotazione della Misura M2C2 – Investimento 5.1 del PNRR (“Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie”).

Di questi ultimi, circa 308 milioni sono destinati allo sviluppo delle tecnologie fotovoltaica ed eolica, e 205 milioni per il settore delle batterie.