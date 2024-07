Il mutuo è oggi più conveniente dell’affitto: i dati aggiornati

Scadenza 1° luglio 2024 per la prima rata di acconto della cedolare secca, con regole particolari per ISA e Forfettari: ultima chiamata il 31 del mese.

Vendere casa con mutuo non esinto è possibile: ecco le opzioni disponibili in fase di compravendita, dall’accollo alla sostituzione di mutuo o di garanzia.

Rilascio CIN affitti brevi e turistici in Lombardia, Marche, Calabria, Veneto, Abruzzo e Puglia, entro il 1° settembre in tutta Italia: ultime novità.

Dichiarazione dei Redditi Surroga e rinegoziazione mutuo in Dichiarazione dei Redditi Come indicare in dichiarazione gli interessi passivi dei mutui rinegoziati per la detrazione: istruzioni di compilazione Modello Redditi PF 2024.

Affitti CIN affitti brevi già attivo in tre Regioni ma ancora niente sanzioni Turismo: CIN affitti brevi e strutture turistiche già partito in tre Regioni, entro il 1° settembre BDSR per tutta italia con avvio delle nuovi sanzioni.

Affitti Sfratto inquilini morosi: guida alla procedura Come e quando avviene lo sfratto per morosità: ecco i passaggi che il locatore deve seguire per riappropriarsi dell’immobile dato in locazione.

Dichiarazione dei Redditi Mutuo prima casa, detrazione in caso di trasferimento La detrazione del mutuo prima casa in dichiarazione dei redditi non si perde se ci si trasferisce per cause di forza maggiore: ecco quali sono ammesse.