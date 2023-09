Contributi agenzie di viaggio e tour operator: bando in scadenza

C’è tempo fino al 22 settembre per inviare le richieste di contributo a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator attivi in Italia.

È in scadenza il bando promosso dal Ministero del Turismo per l’assegnazione di 39 milioni di euro a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator.

Il contributo minimo è pari a 1500 euro. Le domande si possono inviare fino al 22 settembre.

Chi può fare domanda

Ristori per agenzie di viaggio e tour operator 9 Agosto 2023 La misura, che prevede l’erogazione di contributi economici, si rivolge alle attività turistiche in difficoltà e ha come destinatari le agenzie di viaggio e tour operator con sede in Italia che sono classificati come PMI ed esercitano attività prevalente con codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12.

Per accedere alle risorse, le PMI devono aver subito nell’anno 2021 un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto all’anno 2019.

In alternativa, le imprese destinatarie devono essere state costituite o autorizzate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di conversione in legge del Decreto 27 gennaio 2022 n.4, essendo anche in possesso di un contratto di assicurazione per le annualità comprese fino al 2023.

Come si calcola il contributo

Per calcolare il contributo bisogna determinare la differenza fra l’ammontare delle fatture e dei corrispettivi del 2019 e quello del corrispondente periodo 2021 (gennaio-31 dicembre) – rileva la data di effettuazione dell’operazione – e poi scorporare la parte relativa all’intermediazione, applicando infine le aliquote previste a seconda dei ricavi.

Come fare domanda

Le domande di contributo possono essere presentate in modalità telematica attraverso la piattaforma informatica dedicata, accessibile con SPID/CIE. Nell’istanza bisogna inserire le generalità dell’impresa e i ricavi per calcolare il contributo.

Il termine ultimo per inviare le richieste è fissato al 22 settembre 2023, entro le ore 12.00.

Dopo 30 giorni viene versato il 50% del contributo spettante, mentre la seconda metà arriva al termine dell’istruttoria.