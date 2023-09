Accertamento fiscale con adesione: per la Cassazione è irrevocabile

Una volta siglato, l'accertamento fiscale con adesione non può essere revocato o modificato da nessuna delle parti: cosa dice la Cassazione.

L’accordo raggiunto tra il Fisco e il contribuente in sede di accertamento con adesione deve essere considerato irrevocabile e del tutto vincolante, tanto che non può essere annullata o modificata per richiesta di ciascuna delle due parti.

A ribadirne l’irrevocabilità è la Corte di Cassazione, che con la sentenza 21459/2023 ha sottolineato come non siano previsti (né concessi) ripensamenti di sorta.

Secondo i giudici, infatti, ogni forma di definizione agevolata è un atto volontario che deriva da una precisa scelta delle parti, compreso il contribuente, pertanto una volta siglata non può essere oggetto di ripensamento.

L’accertamento con adesione, ha sottolineato la Cassazione, diventa definitivo anche per l’Amministrazione Finanziaria:

Avendo natura di concordato tra l’amministrazione ed il contribuente, ed essendo caratterizzato dal carattere volontario dell’adesione, non può che avere efficacia che nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato.

Per lo stesso principio, un atto di adesione non può essere vincolante nei confronti dei soggetti non aderenti ad una adesione concordata, mentre è vincolante per il contribuente solo il pagamento susseguente all’intervenuto atto di adesione.

In ragione di questo assunto, infine, non si può ritrattare un atto negoziale né richiedere il rimborso di quanto pagato, salvi i casi di indebito pagamento per accertata doppia imposizione o ragioni non connesse con l’adesione.