Negozi in ferie: obbligo di comunicazione al Fisco

Obbligo di segnalazione al Fisco del periodo di chiusura superiore a 12 giorni: nuovo adempimento per commercianti con cassa telematica.

I commercianti dotati di registratore di cassa telematico per i corrispettivi elettronici devono segnalare al Fisco il periodo di chiusura ad esempio per ferie, qualora l’attività rimanga sospesa per oltre 12 giorni o a tempo indeterminato.

Proroga al 2024 per i Registratori di cassa Telematici 29 Dicembre 2022

La nuova regola è stata introdotta nel provvedimento dello scorso 18 gennaio 2023, in approvazione delle specifiche tecniche relative ai registratori telematici, prevedendo una funzionalità aggiuntiva in caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni.

Il registratore telematico deve comunicare all’Agenzia delle Entrate lo stato di “fuori servizio” quando si superano i 12 giorni di interruzione delle attività, oppure quando il commerciante non è in grado di definire la data di riapertura.

Come precisa il provvedimento sulle specifiche tecniche, infatti:

Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.

Il commerciante che chiude l’attività per un periodo di ferie superiore a 12 giorni, in pratica, deve comunicare la sospensione all’Agenzia delle Entrate effettuando il cambio di stato del Registratore Telematico, seguendo una precisa procedura telematica:

accesso al portale istituzionale delle Entrate;

sezione “Area Gestore ed Esercente”;

voce “Procedure di Emergenza” selezionando “Dispositivo Fuori Servizio”.