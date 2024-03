Rinnovato il Contratto Commercio e Terziario: tutti gli aumenti

Come si calcola lo stipendio netto per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.).

Maxi-sanzioni per lavoro nero: in vigore i nuovi importi

In vigore dal 2 marzo 2024 la maxi-sanzione del 30% per lavoro nero, multe fino a quasi 50mila euro per ogni impiegato irregolare: tutti gli importi.