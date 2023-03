Deducibilità dei costi per il personale: importi per ogni spesa

Guida alla deducibilità per l'azienda sul costo dei dipendenti: importi massimi e percentuali di spesa ammessi a deduzione.

Le spese per prestazioni lavorative dei dipendenti sono interamente deducibili dal reddito di impresa secondo il principio di competenza, comprendendo costo del personale (retribuzione, oneri sociali a favore di tutti i dipendenti, trattamento di fine rapporto), erogazioni liberali e in natura (fringe benefit) anche ad personam (nel limite del 5 per mille rispetto al costo del personale come risultante dal modello 770).

Deducibilità trasferte

Tra le spese deducibili ci sono anche le trasferte di dipendenti e collaboratori continuativi documentate da giustificativi di spesa e annotate nel Libro unico.

Rimborsi vitto e alloggio

Per le trasferte fuori Comune (distanti almeno 10 km da quello di lavoro), le spese di vitto e alloggio sono deducibili fino a 180,75 euro al giorno in Italia e fino a 258,22 euro all'estero. Se rimborsate a forfait, si deducono fino a 46,48 euro al giorno per trasferte in Italia e fino a 77,47 euro al giorno per quelle estere.

Deducibilità rimborsi auto

La deducibilità dei rimborsi spesa auto per viaggi di lavoro è pari:

al 100% per uso del mezzo proprio o a noleggio nel limite delle tabelle ACI per autoveicoli a benzina fino a 17 cavalli o diesel fino a 20 cavalli;

per autoveicoli a benzina fino a 17 cavalli o diesel fino a 20 cavalli; al 70% per uso dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente per oltre la metà del periodo di imposta.

Deduzione mensa e buoni pasto

Le prestazioni sostituive della mensa aziendale come i ticket restaurant cartacei o elettronici (i buoni pasto) sono interamente deducibili per l’azienda ma secondo il principio di competenza, purché siano rivolti alla generalità dei dipendenti e non erigati soltanto a categorie specifiche.

Tabella riepilogativa

La deducibilità delle spese per il personale, oltre alle componenti principali (retribuzioni, oneri sociali e TFR), contempla una serie di altre voci, come i corsi di formazione o asili nido.

Fringe Benefit Deducibilità imprese Mensa aziendale 100% Asili nido 100% Borse di studio e corsi di formazione 100% Trasporto collettivo 100% Fringe benefit alla generalità dei dipendenti 100% Veicoli ad uso promiscuo 70% Fabbricati in locazione, comodato o uso nel limite del reddito dei dipendenti Fabbricati ai dipendenti che si trasferiscono per lavoro 100% nel periodo di imposta di trasferimento e nei due successivi Vitto e alloggio nel limite giornaliero di 180.76 euro in Italia e 258.23 all’estero. Telefonia per lavoro 80% Telefonia ad uso promiscuo 80% per la parte non attribuibile al dipendente