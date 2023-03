Bonus Energia Imprese: esteso l’ambito di comunicazione

Imprese agricole e pesca: nuovi modelli di comunicazione entro il 16 marzo al Fisco per i Bonus Bollette Energia Imprese del terzo trimestre 2022.

Si tratta del tax credit che l’articolo 7 del dl 115/2022 riconosce per il terzo trimestre 2022 alle imprese agricole e della pesca a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività (Bonus Bollette Energia Imprese), nel quadro delle misure di Governo a sostegno per far fronte al rincaro delle tariffe energetiche.

Il 16 febbraio scorso l’Agenzia delle Entrate aveva pubblicato i modelli che queste imprese potevano utilizzare per la comunicazione relativa al quarto trimestre 2022. Successivamente, la legge di conversione del Milleproroghe ha aggiunto il comma 1-quater al sopra citato articolo 7 del dl 115/2022, prevedendo il termine del 16 marzo, per l’invio di questa comunicazione, anche in relazione al terzo trimestre.

Da qui i nuovi modelli, allegati al provvedimento del 1° marzo 2023, a cui si applicano le disposizioni attuative già indicate dal Fisco con il richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023, in considerazione della “sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento”.

Le imprese agricole e della pesca possono quindi utilizzare il nuovo “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici“, completo di istruzioni, nel quale è stato aggiornato il quadro “B”, dove sono indicati i crediti d’imposta e i relativi requisiti.

Va inviato al Fisco utilizzando i servizi telematici, direttamente dall’impresa beneficiaria oppure tramite un professionista. Dopo averlo ricevuto, l’Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, che viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ci sono anche le indicazioni specifiche per le imprese di Livigno e Campione d’Italia non titolari di partita Iva, che devono inviare il modello all’indirizzo PEC cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, con firma digitale oppure firma autografa, scansionato e trasmesso al suddetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.